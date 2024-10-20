Юрист Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина объяснил, как вести себя при встрече с ТЦК, что можно и нельзя делать.

Смотрите также Мобилизация в Украине: какие существуют причины, чтобы не явиться в ТЦК

Что делать, если остановили ТЦК

Закон предусматривает, что мужчины призывного возраста обязаны всегда при себе носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК во время действия военного положения. Это может случиться в любом месте.

В случае препятствования таких мероприятий гражданина могут привлечь к административной ответственности. Поэтому во время общения с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки стоит:

по требованию предъявить документы, удостоверяющие личность, для этого всегда носите с собой паспорт, водительские права или другой документ;

проверить законность действий, ведь хоть представители ТЦК имеют право вызывать в военкомат или вручать повестки, но эти действия должны соответствовать законодательству;

если вам кажется, что ваши права нарушают, старайтесь фиксировать ситуацию на видео или привлекать свидетелей;

попросите предъявить удостоверений, сотрудники ТЦК обязаны их показать, проверьте, действительны ли они и, соответствуют ли их фамилии и должности тем, что указаны в удостоверениях;

спросите на основании какого закона или приказа проводят проверку;

запишите фамилии, имена и должности сотрудников ТЦК, это может понадобиться в дальнейшем;

зафиксируйте дату, время и место проведения проверки;

если у вас возникают вопросы или сомнения относительно правомерности действий ТЦК, обращайтесь за юридической помощью.

Старайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может ухудшить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям. Не подписывайте ничего без проверки – если вам выдают повестку, сначала проверьте все данные и убедитесь, что она заполнена правильно. В случае сомнений отказывайтесь от подписи до выяснения деталей,

– советует юрист.