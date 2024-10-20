Юрист Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна пояснив, як поводитись при зустрічі з ТЦК, що можна і не можна робити.

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Що робити, якщо зупинили ТЦК

Закон передбачає, що чоловіки призовного віку зобов'язані завжди при собі носити військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу представників ТЦК під час дії воєнного стану. Це може трапитися у будь-якому місці.

У разі перешкоджання таких заходів громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Тож під час спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки варто:

на вимогу пред'явити документи, які посвідчують особу, для цього завжди носіть із собою паспорт, водійські права або інший документ;

перевірити законність дій, адже хоч представники ТЦК мають право викликати у військкомат або вручати повістки, але ці дії повинні відповідати законодавству;

якщо вам здається, що ваші права порушують, старайтесь фіксувати ситуацію на відео або залучати свідків;

попросіть пред'явити посвідчень, співробітники ТЦК зобов'язані їх показати, перевірте, чи вони дійсні й, чи відповідають їхні прізвища та посади тим, що вказані в посвідченнях;

запитайте на підставі якого закону чи наказу проводять перевірку;

запишіть прізвища, імена та посади співробітників ТЦК, це може знадобитися надалі;

зафіксуйте дату, час і місце проведення перевірки;

якщо у вас виникають питання чи сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертайтесь за юридичною допомогою.

Намагайтесь не уникати спілкування з представниками ТЦК, це може погіршити ситуацію і призвести до серйозних юридичних наслідків. Не підписуйте нічого без перевірки – якщо вам видають повістку, спершу перевірте всі дані й переконайтесь, що вона заповнена правильно. У разі сумнівів відмовляйтесь від підпису до з'ясування деталей,

– радить юрист.