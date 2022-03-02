Министр цифровой трансформации Украины считает, что экономические санкции способны приостановить враждебные действия Путина в Украине.

Внимание Нравится, не нравится — экономика агрессора разваливается: Путин ограничил вывоз из России валюты

Два шага, через которые россияне снесут путина:

Полный выход из страны Visa и MasterCard (а не только подсанкционные банки). Это остановит возможность использования банковских карт. Полная блокировка Apple Store и Google Play со всеми приложениями. Это приостановит бизнес и возможность получать услуги.

Именно эти шаги нанесут безвозвратный удар,

– написал Михаил Федоров.

Напомним, что американская компания Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Сообщалось, что невозможно приобрести ни часы, ни айфоны, ни MacBook или другую технику.