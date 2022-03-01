Такі кроки психічнохворий агресор пов'язує з "недружніми та суперечливими кроками Заходу". Так він назвав санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення до України, повідомляє 24 канал.

До теми Вільне падіння: банківська система Росії може зазнати краху

Путін заборонив росіянам вивозити іноземну готівку

Російський президент 1 березня підписав "Про додаткові тимчасові заходи економічного характеру щодо забезпечення фінансової стабільності Російської Федерації". Документ одразу ж набрав чинності.

Одним із пунктів цього указу є заборона на вивезення з Росії готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує 10 тисяч доларів. Розраховують ці гроші за курсом Центрального банку Росії, встановленим на дату вивезення. Заборона починає діяти з 2 березня.



Путін заборонив з 2 березня вивозити з Росії іноземну готівку на суму в понад 10 тисяч доларів / Копію указу поширили російські ЗМІ

Щодо інших заборон, то Путін також становив особливий порядок фінансових операцій між росіянами та іноземцями.

Важливо Британія як і ЄС ввела санкції проти Центробанку Росії

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!