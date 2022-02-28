Слідом за ЄС та низкою попередніх санкцій, Велика Британія вирішила ввести санкції проти Центрального банку Російської Федерації.

До теми Сингапур заблокує російські банки і заборонить експорт зброї в Росію

Канцлер казначейства за погодженням з очільником Банку Англії оголосив про намір уряду Великої Британії вжити подальші обмежувальні економічні заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Що дасть блокування головного банку Росії

Британський Уряд не хоче допустити використання Росією своїх валютних резервів у Центробанку, адже таким чином країна-агресорка може підірвати дію введених раніше санкцій і підтримувати російський рубль.

Уряд Великобританії негайно здійснить всі необхідні кроки для введення в дію обмежень, що забороняють будь-яким фізичним або юридичним особам Великої Британії здійснювати фінансові операції за участю Центрального Банку Росії, Російського фонду національного добробуту та Міністерства фінансів Російської Федерації,

– йдеться в повідомленні.

В Британії додали, що це не останні санкції для країни-агресорки на цьому тижні.

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