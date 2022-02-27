Як зауважили у Білому домі, після нових санкцій Заходу на російську банківську систему чекає "вільне падіння". Ба більше, Росія тепер стала "парією у глобальному економічному та фінансовому сенсі".

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"Уряд Росії виганяється з міжнародної фінансової системи", – заявив представник адміністрації президента США.

Економічний удар по Росії

Євросоюз, США та Канада 26 лютого домовилися про нові санкції проти Росії.

Що вони, зокрема, передбачають

Відімкнення низки російських банків від SWIFT.

"Паралізацію активів" російського Центробанку.

Заморожування активів представників російських еліт та їхніх сімей.

Як уточнив представник Білого дому, протягом до 28 лютого західні країни підготують додаткові заходи, зокрема проти Центробанку.

Щодо списку банків, які будуть відімкнуть від SWIFT, то він поки формується. Щоправда, вже відомо, що санкції будуть поширюватися на всі 630 мільярдів доларів валютних резервів Банку Росії.

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Що таке SWIFT Це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 тисячфінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів.



Це найважливіша фінансова система у світі, її контролюють центральні банками Європи, США, Канади та Японії.



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