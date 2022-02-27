Как отметили в Белом доме, после новых санкций Запада российской банковской системе предстоит "свободное падение". Более того, Россия теперь стала "парией в глобальном экономическом и финансовом смысле".

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" Правительство России изгоняется из международной финансовой системы ", – заявил представитель администрации президента США.

Экономический удар по России

Евросоюз, США и Канада 26 февраля договорились о новых санкциях против России .

Что они, в частности, предполагают

Отключение ряда русских банков от SWIFT.

"Парализацию активов" российского Центробанка.

Замораживание активов представителей русских элит и их семей.

Как уточнил представитель Белого дома, в течение 28 февраля западные страны подготовят дополнительные мероприятия, в частности против Центробанка.

Что касается списка банков, которые будут отключены от SWIFT, то он пока формируется. Правда, уже известно, что санкции будут распространяться на все 630 миллиардов долларов валютных резервов Банка России.

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Что такое SWIFT Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов.



Это важнейшая финансовая система в мире, которую контролируют центральные банки Европы, США, Канады и Японии.