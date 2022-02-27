Весь мир реагирует на коварное военное нападение России на Украину. Против агрессора вводятся все новые санкции, частные компании отказываются от сотрудничества с Россией и прекращают поставки своих товаров, а Украине постоянно поступает помощь от союзников.

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Россию ожидает валютная катастрофа

BNONews со ссылкой на бывшего чиновника Центрального банка России сообщает, что в понедельник оккупантов будет ждать очень неприятный финансовый "сюрприз". Согласно прогнозам, валютный рынок врага ожидает настоящая катастрофа.

США ввели санкции против российских банков, а Европа планирует отключить их от системы SWIFT. ApplePay и GooglePay уже недоступны в России, а также санкции против России вводят VISA и Mastercard.

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