Увесь світ реагує на підступний воєнний напад Росії на Україну. Проти агресора вводяться все нові й нові санкції, приватні компанії відмовляються від співпраці з Росією та припиняють постачання своїх товарів, а Україні постійно надходить допомога від союзників.

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Росію очікує валютна катастрофа

BNONews з посиланням на колишнього високопосадовця Центрального банку Росії повідомляє, що у понеділок окупантів чекатиме дуже неприємний фінансовий "сюрприз". Згідно з прогнозами, валютний ринок ворога очікує справжня катастрофа.

Нагадаємо, США ввели санкції проти російських банків, а Європа планує відключити їх від системи SWIFT. ApplePay та GooglePay вже недоступні у Росії, також санкції проти Росії вводять VISA та Mastercard.