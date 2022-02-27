Союзники Украины – США и страны Европы – планируют ввести против Центробанка России такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля.

В то же время Британия разрабатывает план, что позвит конфисковывать собственность подсанкционных россиян

Под рестрикции попадут все 630 миллиардов долларов валютных резервов России. Ведь эти деньги могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных санкций.

Представитель Белого дома отметил, что в выходные будет продолжена работа над дополнительными ограничениями в отношении российского Центробанка. По словам чиновника, санкции "наносят удар по десяти важнейшим финансовым организациям России, которые контролируют около 80% российских активов".

Он объяснил, что лишение доступа к системе SWIFT российских банков, которые подверглись санкциям, осуществляется по той модели, которая ранее применялась в отношении Ирана.