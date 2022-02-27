Союзники України – США та країни Європи – планують ввести проти Центробанку Росії такі заходи, які не дозволять йому використовувати резерви, що є в його розпорядженні, для підтримки рубля.

Водночас Велика Британія розробляє план, який дозволить конфісковувати власність підсанкційних росіян

Під рестрикції потраплять усі 630 мільярдів доларів валютних резервів Росії. Адже ці гроші "можуть бути використані для продажу та купівлі рубля, а це може компенсувати певну частину введених санкцій".

Представник Білого дому зазначив, що у вихідні буде продовжено роботу над додатковими обмеженнями щодо російського Центробанку. За словами чиновника, санкції "завдають удару по десяти найважливішим фінансовим організаціям Росії, які контролюють близько 80% російських активів".

Він пояснив, що позбавлення доступу до системи SWIFT російських банків, що підпали під санкції, здійснюється за тією моделі, яка раніше застосовувалася щодо Ірану.