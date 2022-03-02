Міністр цифрової трансформації України вважає, що економічні санкції здатні зупинити ворожі дії Путіна в Україні.

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Два кроки, через які росіяни знесуть путіна:

Повний вихід з країни Visa та Mastercard (а не тільки підсанкційні банки). Це зупинить можливість використання банківських карт. Повне блокування Apple Store та Google Play з усіма додатками. Це зупинить бізнес та можливість отримувати послуги.

Саме ці кроки завдадуть безповоротного удару,

– написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що американська компанія Apple припинила продаж усієї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Повідомляли, що неможливо придбати ні годинники, ні айфони, ні MacBook чи іншу техніку.

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