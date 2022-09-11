Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что выход на границы с россиянами на Харьковщине зависит от многих факторов – в частности, хватит ли нам бригад и людей.

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Не думаю, что командование будет рисковать людьми, и наше наступление закончится по реке Оскол и Северский Донец,

– убежден эксперт.

По его словам, мы сейчас держим оборону на этих рубежах и продолжим это делать. "Наши войска также могут иметь риск окружения, ведь позади будет водное препятствие, а впереди враг", – убежден Нарожный.

"Я не думаю, что наше командование пойдет на этот шаг, чтобы не повторилась история с Северодонецком. Поэтому, по моему мнению, мы закрепимся на берегах реки Северский Донец, а затем перенесем фокус на Юг", – добавляет эксперт.

Подробнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: смотрите видео

Освобождение Харьковщины – новости за последние сутки 11 сентября

Ориентировочно в 11:30 местные власти сообщили, что в поселке городского типа Казачья Лопань уже развевается украинский флаг. А около 17 часов глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что ВСУ уже на самой границе и зашли в Казачью Лопань.

Впоследствии в социальных сетях появилось фото и видео из города Волчанск, который находится недалеко от границы с россией. Там также развевался украинский флаг.

Кроме того, наши бойцы освободили также поселок городского типа Дворичная и Большой Бурлук на Харьковщине.

Также Вооруженные Силы Украины поработали к югу от Изюма. Поэтому под украинским флагом уже такие населенные пункты Харьковщины:

село Западня в Змиевском районе;

Гнилица Первая в Великобурлукском районе;

Кондрашовка в Купянском районе;

Липцы в Харьковском районе и другие населенные пункты.

По данным DeepStateMap.Live, 11 сентября вывесили украинский флаг и над Токаревкой.