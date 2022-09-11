Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що вихід на кордони із росіянами на Харківщині, залежить від багатьох факторів – зокрема, чи вистачить нам бригад та людей.

Читайте також Козача Лопань, Чкаловське, Дворічна: куди протягом 11 вересня зайшли ЗСУ – карта

Не думаю, що командування ризикуватиме людьми і наш наступ закінчиться по річці Оскіл та Сіверський Донець,

– переконаний експерт.

За його словами, ми зараз тримаємо оборону на цих рубежах і продовжимо це робити, як на мене. "Наші війська також можуть мати ризик оточення, адже позаду буде водна перешкода, а попереду – ворог", – переконаний Нарожний.

"Я не думаю, що наше командування піде на цей крок, аби не повторилась історія із Сєвєродонецьком. Тож, на мою думку, ми закріпимось на берегах річки Сіверський Донець, а потім перенесемо фокус на Південь", – додає експерт.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: дивіться відео

Звільнення Харківщини – новини за останню добу 11 вересня

Орієнтовно об 11:30 місцева влада повідомила, що у селищі міського типу Козача Лопань вже майорить український прапор. А близько 17 години голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що ЗСУ вже на самому кордоні і зайшли у Козачу Лопань.

Згодом у соціальних мережах з'явилося фото та відео з міста Вовчанськ, яке неподалік від кордону з росією. Там також замайорів український прапор.

Окрім того, нашій бійці звільнили також селище міського типу Дворічна та Великий Бурлук, що на Харківщині.

Також Збройні Сили України попрацювали на південь від Ізюма. Тому під українським прапором вже такі населені пункти Харківщини:

село Западня у Зміївському районі;

Гнилиця Перша у Великобурлуцькому районі;

Кіндрашівка у Куп'янському районі;

Липці у Харківському районі та інші населені пункти.

За даними DeepStateMap.Live, 11 вересня вивісили український прапор й над Токарівкою.