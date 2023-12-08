Теперь из-за пиара Януковича с Азаровым будут страдать киевляне и городской бюджет. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

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"Астанавтесь! Вижу, несется по метро. Просто напомню: станции метрополитена, которые только что закрыли на ремонт, десять лет назад открывали «крепкие хозяйственники» Янукович и Азаров. Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать быстрый результат – срочно открывать станции метро. И пофигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать. Сейчас из-за пиара Януковича с Азировым будут страдать киевляне и городской бюджет. Но починим. Будет работать", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что нынешняя ситуация явилась следствием некачественно выполненных проектных и строительных работ.

Жажда быстрого результата, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций. На бумаге, вероятно, все было ок, но мы же понимаем, что главное было отчитаться,

– подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, чтобы понять реальное состояние конструкций метрополитена, будет проведена экспертиза.

"Насколько там начудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции, будем знать только по результатам экспертизы", – сказал он.

Кратко о ситуации с метро в Киеве

Сегодня, 8 декабря, остановили движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления тоннелей.

Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена курсируют между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".