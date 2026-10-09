В Киеве из-за отключения электричества частично остановился общественный транспорт: какие районы затронуты

Утром 9 октября в Киеве из-за отсутствия напряжения в контактной сети частично приостановили движение общественного транспорта. По состоянию на 07:30 ограничения движения коснулись Оболонского, Подольского и Святошинского районов столицы.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Киевпастранс".

Что известно об остановке транспорта?

Перебои с электроснабжением привели к отключению отдельных участков контактной сети в разных частях столицы. В настоящее время специалисты работают над стабилизацией питания и восстановлением полноценного движения.

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно,

– сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, перебои в работе инфраструктуры столицы наблюдаются не впервые за последние дни. Вечером 8 октября в столичном метрополитене также временно приостанавливали движение поездов и эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних источников питания В метро Киева также временно приостанавливали движение поездов и эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних источников питания. Кроме того, накануне в городе фиксировались проблемы с работой водопроводных насосных станций.

Напомним, в Киеве "зеленая" линия метро в утренние и вечерние часы пик работает по специальному графику из-за ограничения движения на Южном мосту, где одновременно может находиться всего один поезд.

Изменения действуют ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В настоящее время диспетчеры регулируют движение, а поезда поочередно разворачиваются на станциях "Выдубичи" и "Осокорки". В другие часы метро курсирует в обычном режиме.