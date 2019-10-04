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      Останутся неприкосновенными и ненаказанными, – эксперт о будущем депутатов

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / Фото из открытых источников

      Привлечь к уголовной ответственности народных избранников будет так же сложно, как это было в предыдущие годы, и тех, кто заслуживает наказания – не будут наказывать.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказал юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

      Важно: "Прослушка" депутатов: "Слуга народа" готовит еще один законопроект

      На заседании Верховной Рады 4 октября так и не была отменена полностью депутатская неприкосновенность. В частности, депутаты оставили за собой право на предоставление санкции на проведение негласных следственных действий в отношении народных избранников.

      Что именно изменила Рада в УПК?
      Речь идет о принятом парламентом во втором чтении законопроекта № 1009 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс (УПК). Несмотря на то, что в сентябре нардепы внесли изменения в Конституцию, отменяющие неприкосновенность, в принятой сегодня редакции президентского законопроекта они оставили действующими нормы, ограничивающие право правоохранительных органов проводить соответствующие следственные действия. Так, в УПК остаются действующими нормы, которые не позволяют Национальному антикоррупционному бюро и государственному бюро расследований обыскивать и прослушивать народных депутатов без их разрешения. Накануне голосования профильный комитет парламента выбросил из законопроекта соответствующие поправки, которые отменили бы эти нормы.

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      Сейчас есть целая плеяда депутатов, которые заслуживают получить уголовное производство. Но сохраняется запрет на обыск служебного помещения, жилья, прослушивания, задержание, арест и процессуальные действия. На это все нужно получать разрешение у Верховной Рады,
      – объясняет Александр Леменов.

      По словам эксперта, это решение парламента фактически делает невозможным объявленное отмены неприкосновенности. Таким образом, народные избранники отыграли назад собственное же решение и обещание лишить себя иммунитета.

      "Как будет работать неполная отмена неприкосновенности никто не знает. Они имели достаточно времени, чтобы разработать полный пакет, если их не устраивало решение", – убежден юрист.

      Переход на "ручное регулирование" неприкосновенности, по его мнению, не означает, что на неугодных депутатов таким образом можно будет осуществлять давление. Однако тех депутатов, которые действительно заслуживают наказания, не привлекут к ответственности из-за сложности процедуры.

      Ограничения стоят, как стена. Те, кто должен бороться с этим – ничего не делают,
      – говорит эксперт.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности
      Источник: 24 канал
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