Залишаться недоторканними і непокараними, – експерт про майбутнє депутатів

Притягти до кримінальної відповідальності народних обранців буде так само складно, як це було в попередні роки, і тих, хто заслуговує на покарання – не каратимуть.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

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На засіданні Верховної Ради 4 жовтня так і не було скасувано повністю депутатську недоторканність. Зокрема, депутати залишили за собою право на надання санкції для проведення негласних слідчих дій стосовно народних обранців.

Що саме змінила Рада у КПК? Йдеться про ухвалений парламентом у другому читанні законопроект №1009 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК). Попри те, що в вересні нардепи внесли зміни до Конституції, які скасовують недоторканність, в прийнятій сьогодні редакції президентського законопроекту вони залишили чинними норми, що обмежують право правоохоронних органів проводити відповідні слідчі дії. Так, в КПК лишаються чинними норми, які не дозволяють Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань обшукувати та прослуховувати народних депутатів без їхнього дозволу. Напередодні голосування профільний комітет парламенту викинув з законопроекту відповідні правки, які скасували б ці норми.

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Зараз є ціла плеяда депутатів, які заслуговують отримати кримінальне провадження. Але зберігається заборона на обшук службового приміщення, житла, прослуховування, затримання, арешт та процесуальні дії. На це все потрібно отримувати дозвіл у Верховної Ради,

– пояснює Олександр Лємєнов.

За словами експерта, це рішення парламенту фактично унеможливлює оголошене скасування недоторканності. Таким чином, народні обранці відіграли назад власне ж рішення і обіцянку позбавити себе імунітету.

"Як працюватиме неповне скасування недоторканності – ніхто не знає. Вони мали достатньо часу, щоб розробити повний пакет, якщо їх не влаштовувало рішення", – переконаний юрист.

Перехід на "ручне регулювання" Радою недоторканності, на його думку, не означає, що на неугодних депутатів таким чином можна буде здійснювати тиск. Проте тих депутатів, які справді заслуговують на покарання, не притягнуть до відповідальності через складність процедури.

Обмеження стоять, як стіна. Ті, хто мав би боротися з цим – нічого не роблять,

– каже експерт.

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