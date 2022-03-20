Украинским героям удается отгонять врага от крупных украинских городов. ВСУ демонстрируют невероятное мастерство и отвагу, а враг терпит много поражений.

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Харьковское направление

В Генштабе показали "остатки российских фашистов на харьковском направлении". Бронетехника врага уничтожена или выведена из строя.

Личный состав оккупантов тоже разбит и деморализован.

Остатки оккупантов: видео

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