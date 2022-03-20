Українським героям вдається відганяти ворога від великих українських міст. ЗСУ демонструють неймовірну майстерність та відвагу, а ворог зазнає багато поразок.
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Харківський напрямок
У Генштабі показали "залишки російких фашистів на харьківському напрямку". Бронетехніка ворога знищена або виведена з ладу.
Особовий склад окупантів теж розбитий та деморалізований.
Залишки окупантів: відео
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