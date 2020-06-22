В Украине 22 июня это День скорби и чествования памяти жертв войны. По разным оценкам, во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Более 5 миллионов погибших были гражданскими. С тех пор прошло уже более 70 лет, а находки того времени и до сих пор не редкость.

Так на Кировоградщине раскопали остатки советского самолета времен Второй мировой войны. Даже установили состав экипажа, который был сбит немецкой артиллерией в декабре 1943. Корреспонденты 24 канала побывали на месте раскопок и узнали от поисковиков подробности исторической находки.

Интересно Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

В городе Долинская поисковики раскопали Штурмовик ИЛ-2 – он же "летающий танк" или "бетонный самолет". В поисках обломков помогал четвероногий Мона. Пес не просто роет землю, он реагирует даже на малозаметные для человеческого слуха сигналы металлоискателя.

Четвероногая Мона / Скриншот из видео

Советский самолет был сбит немецкими зенитчиками в декабре 1943 года. Очевидцем тех событий была бабушка Александра.

Много людей об этом знали, что именно здесь упал самолет. Но все считали, что после освобождения Долинской, самолет был изъят, летчики почтены, как необходимо. Однако в конце апреля месяца ко мне обратилась молодежь и принесли кожух двигателя с номером самолета,

– рассказал искатель Александр Иванов.

Поэтому Александр обратился за помощью к товарищам поисковикам. За несколько дней на поверхность уже достали более 1000 различных фрагментов советского штурмовика и патронов.

"Даже сегодня мы можем говорить о погибшем экипаже, точнее о погибшем летчике. Потому что при раскопках найдены фрагменты двигателя с индивидуальным номером самолета", – пояснил руководитель поискового отряда "Поиск-Днепр" Анатолий Золотарев.

Находки искателей / Фото Историческая правда

Номер двигателя на одном из найденных фрагментов позволил археологам и историкам не только узнать о происхождении боевой машины, но и установить, кто именно был в самолете.

Читайте также Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией, – Зеленский

Однако мародеры и ценители легкой наживы, успели растащить большую часть сбитого самолета. Впрочем, историки не теряют надежды и продолжают поиски.