В Україні 22 червня це День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. За різними оцінками, у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Понад 5 мільйонів загиблих були цивільними. З тих пір пройшло вже понад 70 років, а знахідки того часу і досі не рідкість.

Так на Кіровоградщині розкопали залишки радянського літака часів Другої світової війни. Навіть встановили склад екіпажу, який був збитий німецькою артилерією у грудні 1943. Кореспонденти 24 каналу побували на місці розкопок і дізналися від пошуковців подробиці історичної знахідки.

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У місті Долинська пошуковці розкопали Штурмовик ІЛ-2 – він же "літаючий танк" або "бетонний літак". У пошуках уламків допомагав чотирилапий Мона. Пес не просто риє землю, він реагує навіть на малопомітні для людського слуху сигнали металошукача.



Чотирилапа Мона / Скриншот з відео

Радянський літак був збитий німецькими зенітниками у грудні 1943 року. Очевидцем тих подій була бабуся Олександра.

Багато людей про це знали, що саме тут впав літак. Але всі вважали, що після звільнення Долинської, літак був вилучений, льотчики вшановані, як необхідно. Проте в кінці квітня місяця до мене звернулась молодь і принесли кожух двигуна літака з номером,

– розповів шукач Олександр Іванов.

Тож Олександр звернувся по допомогу до товаришів пошуковці. За кілька днів на поверхню вже дістали понад 1000 різних фрагментів радянського штурмовика та набоїв.

"Навіть сьогодні ми можемо говорити про загиблий екіпаж, точніше про загиблого льотчика. Тому що при розкопках знайдені фрагменти двигуна з індивідуальним номером літака", – пояснив керівник пошукового загону "Пошук-Дніпро" Анатолій Золотарьов.



Знахідки шукачів / Фото Історична правда

Номер двигуна на одному зі знайдених фрагментів дозволив археологам та історикам не лише дізнатись про походження бойової машини, але й встановити, хто саме був у літаку.

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Проте мародери та поціновувачі легкої наживи, встигли розтягнули більшу частину збитого літака. Втім історики не втрачають надії і продовжують пошуки.