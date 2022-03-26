Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Оккупанты встретили здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Генштаб обнародовал фото "техники" врага в Тростянце

Об освобождении украинского города от российских захватчиков сообщили представители 93 бригады "Холодный Яр".

Это также подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Руководство ВСУ обнародовало в сети фото оставшейся в городе российской техники.

Остатки техники российских оккупантов в Тростянце на Сумщине,

– говорится в сообщении Генштаба.

Остатки техники россиян в Тростянце / Фото Генштаб ВСУ

Остатки техники россиян в Тростянце / Фото Генштаб ВСУ