Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Окупанти зустріли тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Генштаб оприлюднив фото "техніки" ворога у Тростянці

Про звільнення українського містечка від російських загарбників повідомили представники 93 бригади "Холодний Яр".

Це також підтвердив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Керівництво ЗСУ оприлюднило у мережі фото російської техніки, яка залишилася у місті.

Залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині,

– йдеться у дописі Генштабу.

Залишки техніки росіян у Тростянці / Фото Генштаб ЗСУ

Залишки техніки росіян у Тростянці / Фото Генштаб ЗСУ