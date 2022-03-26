Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Окупанти зустріли тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.
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Про звільнення українського містечка від російських загарбників повідомили представники 93 бригади "Холодний Яр".
Це також підтвердив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Керівництво ЗСУ оприлюднило у мережі фото російської техніки, яка залишилася у місті.
Залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині,
– йдеться у дописі Генштабу.
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