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      Остатки гигантской черепахи нашли в Южной Америке: фото

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      Так могла выглядеть гигантская черепаха / Иллюстрация CNN

      Примерно 5 – 10 миллионов лет назад в Южной Америке жили гигантские черепахи. По крайней мере, об этом свидетельствуют найденные окаменелости, принадлежащие одному из таких доисторических существ.

      Окаменелые останки нашли в Венесуэле и в Колумбии. Они весят почти тонну, а в длину достигают 3 метра. Об этом сообщает CNN.

      Это интересно: На шотландский пляж вынесло гигантский позвоночник неизвестного существа: фото

      О том, что такая гигантская черепаха существовала, стало известно еще в 1970-х годах, однако, ученые до сих пор не знают достаточно об этом виде. Вероятно, животные жили на дне озер и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами.

      Ученые назвали вид этих черепах Stupendemys geographicus. Ближайший их родственник – черепахи,которые более чем в 100 раз меньше по размеру.

      Почему вымерли гиганты – неизвестно, однако, скорее всего, среда обитания животных была нарушена, когда поднялись Анды и разделились реки Амазонка, Ориноко и Магдалена.


      Найденные окаменелости в Венесуэле/ фото CNN

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Колумбия Венесуэла Мир животных Наука История
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