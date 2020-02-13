Остатки гигантской черепахи нашли в Южной Америке: фото

Примерно 5 – 10 миллионов лет назад в Южной Америке жили гигантские черепахи. По крайней мере, об этом свидетельствуют найденные окаменелости, принадлежащие одному из таких доисторических существ.

Окаменелые останки нашли в Венесуэле и в Колумбии. Они весят почти тонну, а в длину достигают 3 метра. Об этом сообщает CNN.

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О том, что такая гигантская черепаха существовала, стало известно еще в 1970-х годах, однако, ученые до сих пор не знают достаточно об этом виде. Вероятно, животные жили на дне озер и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами.

약 천300만년전에 남미 지역에 살았을거라 추정되는 거대 고대 거북 Stupendemys geographicus의 새로운 화석이 베네수엘라/콜롬비아에서 발견됨. 이 고대 거북들은 크기는 무려 4m / 무게 1.25톤까지 나갔을 거라 추정. 학명도 마음에 든다. *stupendous* 뭔가 이럴때 쓰라고 만들어진 단어같음. pic.twitter.com/UnSqz4Eswp — 뭘봐토끼 (@thisisserendipp) February 13, 2020

Ученые назвали вид этих черепах Stupendemys geographicus. Ближайший их родственник – черепахи,которые более чем в 100 раз меньше по размеру.

Почему вымерли гиганты – неизвестно, однако, скорее всего, среда обитания животных была нарушена, когда поднялись Анды и разделились реки Амазонка, Ориноко и Магдалена.



Найденные окаменелости в Венесуэле/ фото CNN