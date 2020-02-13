Остатки гигантской черепахи нашли в Южной Америке: фото
Примерно 5 – 10 миллионов лет назад в Южной Америке жили гигантские черепахи. По крайней мере, об этом свидетельствуют найденные окаменелости, принадлежащие одному из таких доисторических существ.
Окаменелые останки нашли в Венесуэле и в Колумбии. Они весят почти тонну, а в длину достигают 3 метра. Об этом сообщает CNN.
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О том, что такая гигантская черепаха существовала, стало известно еще в 1970-х годах, однако, ученые до сих пор не знают достаточно об этом виде. Вероятно, животные жили на дне озер и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами.
Ученые назвали вид этих черепах Stupendemys geographicus. Ближайший их родственник – черепахи,которые более чем в 100 раз меньше по размеру.
Почему вымерли гиганты – неизвестно, однако, скорее всего, среда обитания животных была нарушена, когда поднялись Анды и разделились реки Амазонка, Ориноко и Магдалена.
Найденные окаменелости в Венесуэле/ фото CNN