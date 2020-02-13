Рештки гігантської черепахи знайшли у Південній Америці: фото

Приблизно 5 – 10 мільйонів років тому у Південній Америці мешкали гігантські черепахи. Принаймні, про це свідчать знайдені скам’янілості, що належать одній із таких доісторичних істот.

Скам’янілі рештки знайшли у Венесуелі та у Колумбії. Вони важать майже тонну, а у довжину сягають 3 метри. Про це інформує CNN.

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Про те, що така гігантська черепаха існувала, стало відомо ще у 1970-х роках, втім, вчені досі не знають достатньо про цей вид. Ймовірно, тварини мешкали на дні озер та річок, харчувалися дрібними тваринами, фруктами та насінням.

약 천300만년전에 남미 지역에 살았을거라 추정되는 거대 고대 거북 Stupendemys geographicus의 새로운 화석이 베네수엘라/콜롬비아에서 발견됨. 이 고대 거북들은 크기는 무려 4m / 무게 1.25톤까지 나갔을 거라 추정. 학명도 마음에 든다. *stupendous* 뭔가 이럴때 쓰라고 만들어진 단어같음. pic.twitter.com/UnSqz4Eswp — 뭘봐토끼 (@thisisserendipp) February 13, 2020

Науковці назвали вид цих черепах Stupendemys geographicus. Найближчий їхній родич – черепахи менші за розміром у понад 100 разів.

Чому вимерли гіганти – достеменно невідомо, однак, найімовірніше, середовище існування тварин було порушене, коли піднялися Анди й розділилися річки Амазонка, Оріноко та Магдалена.



Знайдені скам'янілості у Венесуелі/ фото CNN