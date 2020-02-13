Рештки гігантської черепахи знайшли у Південній Америці: фото
Приблизно 5 – 10 мільйонів років тому у Південній Америці мешкали гігантські черепахи. Принаймні, про це свідчать знайдені скам’янілості, що належать одній із таких доісторичних істот.
Скам’янілі рештки знайшли у Венесуелі та у Колумбії. Вони важать майже тонну, а у довжину сягають 3 метри. Про це інформує CNN.
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Про те, що така гігантська черепаха існувала, стало відомо ще у 1970-х роках, втім, вчені досі не знають достатньо про цей вид. Ймовірно, тварини мешкали на дні озер та річок, харчувалися дрібними тваринами, фруктами та насінням.
Науковці назвали вид цих черепах Stupendemys geographicus. Найближчий їхній родич – черепахи менші за розміром у понад 100 разів.
Чому вимерли гіганти – достеменно невідомо, однак, найімовірніше, середовище існування тварин було порушене, коли піднялися Анди й розділилися річки Амазонка, Оріноко та Магдалена.
Знайдені скам'янілості у Венесуелі/ фото CNN