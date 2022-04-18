После 24 февраля, когда Россия напала на Украину, терпеть такое на территории военного лицея уже не захотели. Священнику предложили перейти в Православную церковь Украины. Но он отказался.

Сам отец Валерий попал в скандал летом 2021 года, когда отрицал участие российских войск в войне на Донбассе. Неудивительно, что и во время полномасштабной войны поминал во время литургии настоятеля РПЦ Кирилла, который благословлял россиян на убийство украинцев.

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На разговор с отцом Валерием пришел сам руководитель заведения – герой Украины генерал Игорь Гордейчук. Он еще раз предложил перейти в ПЦУ.

"Учитывая, что у нас военное положение и полномасштабная агрессия, погибают лучшие наши ребята и даже дети, к сожалению, то я, как старший здесь военный начальник, не могу позволить, чтобы московские прихвостни находились на территории военного объекта", – заявил Игорь Гордейчук.

Но даже этот факт не убедил отца Валерия. После этого Игорь Гордейчук расторг соглашение об аренде.

Сразу же митрополит ПЦУ Александр Драбинко зачитывает указ о переходе общины – то есть работников учебного заведения и военных – в ПЦУ.

Зато отец Валерий и оставшиеся с ним прихожане получили право вынести все те вещи, которые они считали своими. После них в храме остались голые стены – демонтировали даже престол. А из газона вокруг храма вырыли цветы.

В лицее по этому поводу не очень расстроились. Там уверяют, что храм будет восстановлен еще до Пасхи. Главное, чтобы там не было "русского мира".