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      Оставит ли Зеленский Авакова на посту министра: мнение Найема

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      Останется ли Аваков на посту министра
      Останется ли Аваков на посту министра / 24 канал

      Много проблем в Национальной полиции уже "законсервированы" из-за политического лидерства и руководителя, который сотрудничает с министром внутренних дел. Из-за этого структура требует немедленной перезагрузки.

      Такое мнение высказал политик Мустафа Найем в программе 24 канала "Что это было?".

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      "Я думаю, что после выборов есть большие шансы, что министр будет изменен. Потому что здесь будет вступать в силу политическая целесообразность", – заявил депутат.

      Если Владимир Зеленский и его партия не наберут 40%, как сейчас говорят, а 30%, то это огромная история. Если они оставляют министра внутренних дел на этом посту имея 30% парламента это будет означать некоторую лояльность конкретно к господину Авакову,
      – сказал Найем.

      Он вспомнил, Зеленский шел в политику с обещанием открыть государство людям.

      С его популистским подходом к выполнению своих полномочий, Министерство внутренних дел не может оставаться в этой роли, то есть оно не совместимо,
      – объяснил депутат.

      По его словам, новая власть будет пытаться перезагрузить Нацполицию. Однако в этой сфере нужны профессионалы, которые должны знать, как это сделать.

      "Мы не представляем себе, что происходит в отделениях, когда у следователя 300-400 дел, которые накапливаются, люди не могут найти справедливости, а поэтому начинают обвинять государство, а для них прежде всего государство – это президент. Поэтому Зеленский будет нести прямую ответственность, что будет происходить в этой истории", – заявил гость программы.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?":

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      Теги: Мустафа Найем Новости Украины Арсен Аваков Новости политики Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Полиция Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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