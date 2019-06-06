Оставит ли Зеленский Авакова на посту министра: мнение Найема

Много проблем в Национальной полиции уже "законсервированы" из-за политического лидерства и руководителя, который сотрудничает с министром внутренних дел. Из-за этого структура требует немедленной перезагрузки.

Такое мнение высказал политик Мустафа Найем в программе 24 канала "Что это было?".

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"Я думаю, что после выборов есть большие шансы, что министр будет изменен. Потому что здесь будет вступать в силу политическая целесообразность", – заявил депутат.

Если Владимир Зеленский и его партия не наберут 40%, как сейчас говорят, а 30%, то это огромная история. Если они оставляют министра внутренних дел на этом посту имея 30% парламента – это будет означать некоторую лояльность конкретно к господину Авакову,

– сказал Найем.

Он вспомнил, Зеленский шел в политику с обещанием открыть государство людям.

С его популистским подходом к выполнению своих полномочий, Министерство внутренних дел не может оставаться в этой роли, то есть оно не совместимо,

– объяснил депутат.

По его словам, новая власть будет пытаться перезагрузить Нацполицию. Однако в этой сфере нужны профессионалы, которые должны знать, как это сделать.

"Мы не представляем себе, что происходит в отделениях, когда у следователя 300-400 дел, которые накапливаются, люди не могут найти справедливости, а поэтому начинают обвинять государство, а для них прежде всего государство – это президент. Поэтому Зеленский будет нести прямую ответственность, что будет происходить в этой истории", – заявил гость программы.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?":



Ошибки Авакова во время работы – инфографика