Чи залишить Зеленський Авакова на посаді міністра: думка Найєма

Багато проблем в Національній поліції вже "законсервовані" через політичне лідерство і керівника, який співпрацює з міністром внутрішніх справ. Через це структура потребує негайного перезавантаження.

Таку думку висловив політик Мустафа Найєм у програмі 24 каналу "Що це було?".

Читайте також: Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

"Я думаю, що після виборів є великі шанси, що міністр буде змінений. Тому що тут буде набирати чинності політична доцільність", – заявив депутат.

Якщо Володимир Зеленський і його партія наберуть не 40%, як зараз кажуть, а 30%, то це величезна історія. Якщо вони залишають міністра внутрішніх справ на цій посаді маючи 30% парламенту – це буде означати деяку лояльність конкретно до пана Авакова,

– сказав Найєм.

Він пригадав, Зеленський йшов у політику з обіцянкою відкрити державу людям.

З його популістичним підходом до виконання своїх повноважень, Міністерство внутрішніх справ не може залишатися в цій ролі, тобто воно не сумісне,

– пояснив депутат.

За його словами, що нова влада намагатиметься перезавантажити Нацполіцію. Однак у цій сфері потрібні професіонали, які мають знати, як це зробити.

"Ми не уявляємо собі, що відбувається у відділеннях, коли у слідчого 300-400 справ, які накопичуються, люди не можуть знайти справедливості, а тому починають звинувачувати державу, а для них насамперед держава – це президент. Тому Зеленський буде нести пряму відповідальність, що буде відбуватися в цій історії", – заявив гість програми.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?":



Помилки Авакова під час роботи – інфографіка