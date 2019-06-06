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      Чи залишить Зеленський Авакова на посаді міністра: думка Найєма

      192 Читать новость на русском
      Чи залишиться Аваков на посаді міністра
      Чи залишиться Аваков на посаді міністра / 24 канал

      Багато проблем в Національній поліції вже "законсервовані" через політичне лідерство і керівника, який співпрацює з міністром внутрішніх справ. Через це структура потребує негайного перезавантаження.

      Таку думку висловив політик Мустафа Найєм у програмі 24 каналу "Що це було?".

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      "Я думаю, що після виборів є великі шанси, що міністр буде змінений. Тому що тут буде набирати чинності політична доцільність", – заявив депутат.

      Якщо Володимир Зеленський і його партія наберуть не 40%, як зараз кажуть, а 30%, то це величезна історія. Якщо вони залишають міністра внутрішніх справ на цій посаді маючи 30% парламенту – це буде означати деяку лояльність конкретно до пана Авакова,
      – сказав Найєм.

      Він пригадав, Зеленський йшов у політику з обіцянкою відкрити державу людям. 

      З його популістичним підходом до виконання своїх повноважень, Міністерство внутрішніх справ не може залишатися в цій ролі, тобто воно не сумісне,
      – пояснив депутат.

      За його словами, що нова влада намагатиметься перезавантажити Нацполіцію. Однак у цій сфері потрібні професіонали, які мають знати, як це зробити. 

      "Ми не уявляємо собі, що відбувається у відділеннях, коли у слідчого 300-400 справ, які накопичуються, люди не можуть знайти справедливості, а тому починають звинувачувати державу, а для них насамперед держава – це президент. Тому Зеленський буде нести пряму відповідальність, що буде відбуватися в цій історії", – заявив гість програми.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?":

      аваков
      Помилки Авакова під час роботи – інфографіка

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      Теги: Новини України Арсен Аваков Поліція Володимир Зеленський Новини політики Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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