Оставляйте ключи в авто, – в полиции обратились к харьковчанам, которые едут с Южного вокзала

5 марта 2022 , 20:21
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Источник:

полиция Харьковской области

Из-за обстрелов оккупантов многие харьковчане едут из города. Они оставляют свои машины, поэтому образуются огромные пробки. Полиция будет эвакуировать все автомобили.

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Автор: Ольга Котів