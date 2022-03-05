Оставляйте ключи в авто, – в полиции обратились к харьковчанам, которые едут с Южного вокзала
5 марта 2022 , 20:21Читати новину українською
Источник:полиция Харьковской области
Из-за обстрелов оккупантов многие харьковчане едут из города. Они оставляют свои машины, поэтому образуются огромные пробки. Полиция будет эвакуировать все автомобили.
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