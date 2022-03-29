Как рассказал военнослужащий Национальной гвардии с позывным "Панда", у оккупантов очень простая тактика. Они уничтожают и грабят все, что видят вокруг.

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Домой оккупанты хотят возвращаться с "трофеями"

Нацгвардиец признается, что однажды стояли на позициях и ждали врага. А российские наемники, оказалось, уже сутки пьяные сидят в одном из сел. Наши бойцы ими и занялись.

"Панда" говорит, что среди пленных очень много молодых парней – 1998 и 2000 года рождения. Они бросили свою технику под открытым небом и пошли бороться с местными жителями.

Заходили в дома, переворачивали все вверх дном. Забирали еду, спиртное, технику, телефоны, деньги, все, что имеет ценность. Очень много сожженных домов,

– рассказал он.

Боец подчеркивает, что ограбленные дома сжигают умышленно. Это позволит избежать суда за военные преступления. Один из оккупантов, который сам сдался в плен, признался, что у них такое указание от командования.

Мол, можно брать все, что захочется, и везти домой. Главное – оставлять после себя выжженную землю.