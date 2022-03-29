Як розповів військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Панда", в окупантів дуже проста тактика. Вони нищать та грабують все, що бачать навколо.

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Додому окупанти хочуть повертатися з "трофеями"

Нацгвардієць зізнається, що одного разу стояли на позиціях і чекали ворога. А російські найманці, виявилося, уже добу п'яні сидять в одному з сіл. Тож наші бійці ними й зайнялися.

"Панда" каже, що серед полонених дуже багато геть молодих хлопців – 1998 та 2000 року народження. Вони просто неба кинули свою техніку та пішли боротися з місцевими мешканцями.

Заходили у будинки, перевертали все догори дриґом. Забирали їжу, спиртне, техніку, телефони, гроші, все, що якусь має цінність. Дуже багато спалених будинків,

– розповів він.

Боєць підкреслює, що пограбовані будинки спалюють навмисне. Це дозволить уникнути суду за військові злочини. Один з окупантів, який сам здався у полон, зізнався, що у них така вказівка від командування.

Мовляв, можна брати все, що захочеться, та везти додому. Головне – залишати по собі випалену землю.

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