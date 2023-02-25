Украину будут поддерживать столько, сколько нужно, – глава Пентагона в разговоре с Резниковым

В пятницу, 24 февраля, состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Дж. Остина III и Алексея Резникова. Остин рассказал о непоколебимой поддержке Украины и раскрыл детали 2-миллиардного пакета помощи.

В годовщину полномасштабного российского вторжения министры обороны США и Украины Ллойд Дж. Остина III и Алексей Резников провели телефонный разговор. Во время звонка Остин подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины.

Смотрите также США объявили о новом пакете военной помощи на 2 миллиарда долларов

Остин подтвердил непреклонную преданность США поддержке Украины

"В то время как полномасштабное вторжение России, которое не было спровоцированным и не может быть оправданным, достигает годовой отметки, министр Остин высоко оценил мужество и жертвенность Украины, вдохновившее и сплотившее международное сообщество для поддержки его усилий противостоять российской агрессии", – говорится. в твиттере Остина.

Во время телефонного разговора Остин также предоставил обновленную информацию о помощи США, в частности, о новом 2-миллиардном пакете американской помощи. В свою очередь Резников проинформировал о развитии событий на местах в Украине.

Как сообщалось ранее, вчера министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото первых танков "Леопард", уже прибывших в Украину.