Осторожно – предвыборные экологические манипуляции

Перед выборами в Украине всегда активизируются разного рода манипуляции. Предвыборная гонка-2019 не исключение. И одна из самых любимых популистских тем – экология.

Об этом в видеоблоге 24 каналу напомнила журналист Янина Ткачук.

Экологические эксперты сообщили, что к ним уже обращаются политические силы с просьбами проработать экологические направления их популизма, то есть предвыборных программ.

Почему украинцы становятся жертвами экологических манипуляций? Потому что это психологическое "гладь самого себя по голове". Экология – такой щит – "Я хороший. Я забочусь об окружающей среде". Как проще поддержать экологию? Правильно, намекают политики – выберите тех, кто пообещает сделать это за вас. А дальше можно ничего не делать, главное – пообещать,

– отметила автор.

Экологическая забота политических партий – это не плохо, отметила журналист. Но манипуляция в том, что на самом деле политики не выполняют свои обещания. Вспомнить хотя бы "Партию Зеленых", которая пришла в парламент в 1998 году на волне про-экологических лозунгов, но так ничего и не сделала, заботясь больше о своих бизнес интересах.

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