Обережно – передвиборчі екологічні маніпуляції

Перед виборами в Україні завжди активізуються різного роду маніпуляції. Передвиборчі перегони-2019 не виключення. І одна з найулюбленіших популістичних тем – екологія.

Про це у відеоблозі 24 каналу нагадала журналіст Яніна Ткачук.

Екологічні експерти повідомили, що до них вже звертаються політичні сили з проханнями пропрацювати екологічні напрями їхнього популізму, тобто передвиборчих програм.

Чому українці стають жертвами екологічних маніпуляцій? Тому що це психологічне "гладінню самого себе по голові". Екологія – такий щит – "Я хороший. Я дбаю про довкілля". Як найпростіше підтримати екологію? Правильно, натякають політики – виберіть тих, хто пообіцяє зробити це за вас. А далі можна нічого й не робити, головне – пообіцяти,

– відзначила автор.

Екологічна турбота політичних партій – це не є погано, наголосила журналіст. Але маніпуляція в тому, що насправлі політики не виконують свої обіцянки. Згадати хоча б "Партію Зелених", яка прийшла в парламент у 1998 році на хвилі про-екологічних лозунгів, але так нічогоі не зробила, турбуючись більше про власні бізнес інтереси.

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