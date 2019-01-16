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      Осторожно, сосульки: кто ответственен за последствия от падения ледяных глыб

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      Сосульки могут покалечить или даже убить. Во время морозов они угрожающими глыбами нависают над прохожими. Несмотря на то, что из года в год трагедии повторяются – их не спешат сбивать с крыш домов.

      В Украине известны сотни случаев, когда сосульки травмируют или даже убивают.

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      Ледяная глыба не выбирает жертву – ею может стать любой. Однажды прямо во время интервью глыба упала на голову министру энергетики Сербии Александру Античу.

      А прошлой зимой подобный случай едва не произошел с человеком из окружения украинского гаранта. Во время речи Петра Порошенко сосулька упала в нескольких сантиметрах от его охранника.

      Порошенко буруля сніг охоронець
      Падение сосули возле охранника Порошенко

      Во время зимы сосульки травмируют десятки людей. А все потому, что владельцы домов пренебрегают элементарными правилами безопасности. Юристы объясняют, что за подобные трагедии несут административную и уголовную ответственность те, кто обслуживает дом.

      Если тот в управлении ОСМД и ЖСК, то спрашивать надо с их руководства. В торговых центрах и на предприятиях – с владельцев или ответственных за благоустройство. В государственных учреждениях – с администрации.

      Если есть сторонняя фирма, которая обслуживает дом – частный ЖЭК, например, или коммунальное предприятие, то претензии будут предъявляться именно к такой структуре,
      – отметил кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

      Чтобы в суде привлечь виновных к ответственности, нужно:

      1. Двое свидетелей.
      2. Фото или видеодоказательство, на котором будет четко видно, что ситуация произошла именно в этом месте и именно с вами или вашим имуществом.

      Собственно, контролировать очистку кровель от сосулек и снега должны районные советы. В частности, в департаменте благоустройства Киевской горгосадминистрации уверяют – тех, кто вовремя не чистит крыши, штрафуют. С владельцев частных домов взимают 1360 гривен. Штраф для юридических и должностных лиц – на 400 гривен больше.

      бурульки Київ київська влада кличко сніг
      Ответ Киевского городского совета

      В среднем работа альпинистов стоит 15 гривен за квадратный метр. То есть, за жилой дом с заснеженной крышей в тысячу квадратов придется заплатить 15 тысяч гривен.

      Поэтому, разумеется, владельцам домов дешевле заплатить штраф. Хотя такая экономия часто заканчивается фатальными последствиями. Однако пока в столице обошлось без жертв, уверяют в Киевском департаменте здравоохранения.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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