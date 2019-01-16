В Житомире активисты высыпали ведро песка в кабинете чиновника: видео
В Житомире активисты ворвались в кабинет заместителя городского головы Дмитрия Ткачука и попытались проучить за плохо очищенные тротуары.
Видео инцидента опубликовали в Facebook.
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Однако Дмитрия Ткачука на месте не было. И они, чтобы напомнить ему о служебных обязанностях – высыпали ведро песка прямо на стол чиновника.
Местные говорят, уже нет сил терпеть каток на тротуарах. Так как их не посыпают специальной смесью, люди падают и калечатся.
Источник: 24 Канал
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