У Житомирі активісти висипали відро піску в кабінеті чиновника: відео

У Житомирі активісти увірвалися в кабінет заступника міського голови Дмитра Ткачука та спробували провчити за погано почищені тротуари.

Відео інциденту опублікували у Facebook.

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Проте Дмитра Ткачука на місці не було. І вони, щоб нагадати йому про службові обов'язки – висипали відро піску просто на стіл чиновника.

Місцеві кажуть, уже немає сил терпіти ковзанку на тротуарах. Через те, що їх не посипають спеціальною сумішшю, люди падають і калічаться.