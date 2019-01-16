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      У Житомирі активісти висипали відро піску в кабінеті чиновника: відео

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      У Житомирі активісти висипали відро піску в мерії
      У Житомирі активісти висипали відро піску в мерії / www.zhitomir.info

      У Житомирі активісти увірвалися в кабінет заступника міського голови Дмитра Ткачука та спробували провчити за погано почищені тротуари.

      Відео інциденту опублікували у Facebook.

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      Проте Дмитра Ткачука на місці не було. І вони, щоб нагадати йому про службові обов'язки – висипали відро піску просто на стіл чиновника.

      Місцеві кажуть, уже немає сил терпіти ковзанку на тротуарах. Через те, що їх не посипають спеціальною сумішшю, люди падають і калічаться.

       

      Теги: Новини України Новини Житомира Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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