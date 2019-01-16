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      Обережно бурулі: хто відповідальний за наслідки від падіння брил

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      Бурульки можуть покалічити чи навіть убити. Під час морозів вони загрозливими брилами нависають над перехожими. Пропри те, що з року в рік трагедії повторюються – їх не поспішають збивати з дахів будинків.

      В Україні відомі сотні випадків, коли бурульки травмують чи навіть убивають.

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      Крижана брила не обирає жертву – нею може стати будь-хто. Одного разу просто під час інтерв'ю брила впала на голову міністру енергетики Сербії Олександру Античу.

      А минулої зими подібний випадок ледве не стався з людиною з оточення українського гаранта. Під час промови Петра Порошенка бурулька впала в кількох сантиметрах від його охоронця.

      Порошенко буруля сніг охоронець
      Падіння бурулі біля охоронця Порошенка

      Під час зими бурульки травмують десятки людей. А все через те, що власники будинків нехтують елементарними правилами безпеки. Юристи пояснюють, що за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує будинок.

      Якщо той в управлінні ОСББ та ЖБК, то питати треба з їх керівництва. У торговельних центрах та на підприємствах – з власників чи відповідальних за благоустрій. У державних установах – з адміністрації.

      Якщо є стороння фірма, яка обслуговує будинок – приватний ЖЕК, наприклад, або комунальне підприємство, то претензії будуть пред'являтися саме до такої структури,
      – зазначив кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.

      Аби в суді притягнути винних до відповідальності, потрібно:

      1. Двоє свідків.
      2. Фото або відеодоказ, на якому буде чітко видно, що ситуація сталася саме в цьому місці і саме з вами або вашим майном.

      Власне, контролювати очищення покрівель від буруль та снігу мають районі ради. Зокрема, у департаменті благоустрою Київської міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи штрафують. З власників приватних будинків стягують 1360 гривень. Штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.

      бурульки Київ київська влада кличко сніг
      Відповідь Київської міської ради

      В середньому робота альпіністів коштує 15 гривень за квадратний метр. Тобто, за житловий будинок з засніженим дахом у тисячу квадратів доведеться заплатити 15 тисяч гривень.

      Тому, зрозуміло, власникам будинків дешевше заплатити штраф. Хоча така економія часто закінчується фатальними наслідками. Але поки у столиці обійшлося без жертв, запевняють  у Київському департаменті охорони здоров'я.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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