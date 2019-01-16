Обережно бурулі: хто відповідальний за наслідки від падіння брил

Бурульки можуть покалічити чи навіть убити. Під час морозів вони загрозливими брилами нависають над перехожими. Пропри те, що з року в рік трагедії повторюються – їх не поспішають збивати з дахів будинків.

В Україні відомі сотні випадків, коли бурульки травмують чи навіть убивають.

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Крижана брила не обирає жертву – нею може стати будь-хто. Одного разу просто під час інтерв'ю брила впала на голову міністру енергетики Сербії Олександру Античу.

А минулої зими подібний випадок ледве не стався з людиною з оточення українського гаранта. Під час промови Петра Порошенка бурулька впала в кількох сантиметрах від його охоронця.



Падіння бурулі біля охоронця Порошенка

Під час зими бурульки травмують десятки людей. А все через те, що власники будинків нехтують елементарними правилами безпеки. Юристи пояснюють, що за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує будинок.

Якщо той в управлінні ОСББ та ЖБК, то питати треба з їх керівництва. У торговельних центрах та на підприємствах – з власників чи відповідальних за благоустрій. У державних установах – з адміністрації.

Якщо є стороння фірма, яка обслуговує будинок – приватний ЖЕК, наприклад, або комунальне підприємство, то претензії будуть пред'являтися саме до такої структури,

– зазначив кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.

Аби в суді притягнути винних до відповідальності, потрібно:

Двоє свідків. Фото або відеодоказ, на якому буде чітко видно, що ситуація сталася саме в цьому місці і саме з вами або вашим майном.

Власне, контролювати очищення покрівель від буруль та снігу мають районі ради. Зокрема, у департаменті благоустрою Київської міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи штрафують. З власників приватних будинків стягують 1360 гривень. Штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.



Відповідь Київської міської ради

В середньому робота альпіністів коштує 15 гривень за квадратний метр. Тобто, за житловий будинок з засніженим дахом у тисячу квадратів доведеться заплатити 15 тисяч гривень.

Тому, зрозуміло, власникам будинків дешевше заплатити штраф. Хоча така економія часто закінчується фатальними наслідками. Але поки у столиці обійшлося без жертв, запевняють у Київському департаменті охорони здоров'я.