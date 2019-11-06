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      Осторожно, вас подслушивают: работники СБУ за деньги "сливали" телефонные разговоры

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      Работники СБУ подслушивали разговоры граждан
      Работники СБУ подслушивали разговоры граждан / Иллюстративное фото

      В преступную схему были вовлечены двое действующих и один бывший работники спецслужбы. Через личные проверенные связи они искали клиентов для оказания "услуг".

      Экс-работник подбирал заказчиков, двое других – технически обеспечивали снятие информации. Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

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      Стоимость прослушивания одного абонентского номера на 2 месяца составляла 9 тысяч долларов США. Следствие до сих пор устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий злоумышленников,
      – говорится в сообщении.

      Теперь этим работникам СБУ готовят подозрения. Операцию по их разоблачению проводили совместно со следователями Государственного бюро расследований.


      Один из задержанных сотрудников СБУ/ пресс-служба СБУ

      За подслушивание и продажу телефонных разговоров злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.


      Задержание злоумышленника/ пресс-служба СБУ

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований СБУ
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