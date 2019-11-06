Осторожно, вас подслушивают: работники СБУ за деньги "сливали" телефонные разговоры

В преступную схему были вовлечены двое действующих и один бывший работники спецслужбы. Через личные проверенные связи они искали клиентов для оказания "услуг".

Экс-работник подбирал заказчиков, двое других – технически обеспечивали снятие информации. Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

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Стоимость прослушивания одного абонентского номера на 2 месяца составляла 9 тысяч долларов США. Следствие до сих пор устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий злоумышленников,

– говорится в сообщении.

Теперь этим работникам СБУ готовят подозрения. Операцию по их разоблачению проводили совместно со следователями Государственного бюро расследований.



Один из задержанных сотрудников СБУ/ пресс-служба СБУ

За подслушивание и продажу телефонных разговоров злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.



Задержание злоумышленника/ пресс-служба СБУ