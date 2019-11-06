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      Обережно, вас підслуховують: працівники СБУ за гроші "зливали" телефонні розмови

      1737 Читать новость на русском
      Працівники СБУ підслуховували розмови громадян
      Працівники СБУ підслуховували розмови громадян / Ілюстративне фото

      До злочинної схеми були залучені двоє чинних та один колишній працівники спецслужби. Через особисті перевірені зв’язки вони шукали клієнтів для надання "послуг".

      Експрацівник підбирав замовників, інші двоє – технічно забезпечували зняття інформації. Про це інформують у пресцентрі СБУ.

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      Вартість прослуховування одного абонентського номера на 2 місяці становила 9 тисяч доларів США. Слідство досі встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій зловмисників,
      – мовиться у повідомленні.

      Наразі цим працівникам СБУ готують підозри. Операцію з їх викриття проводили спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань.


      Один із затриманих співробітників СБУ/ пресслужба СБУ

      За підслуховування та продаж телефонних розмов зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


      Затримання зловмисника/ пресслужба СБУ

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України СБУ Державне бюро розслідувань
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