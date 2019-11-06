Обережно, вас підслуховують: працівники СБУ за гроші "зливали" телефонні розмови
До злочинної схеми були залучені двоє чинних та один колишній працівники спецслужби. Через особисті перевірені зв’язки вони шукали клієнтів для надання "послуг".
Експрацівник підбирав замовників, інші двоє – технічно забезпечували зняття інформації. Про це інформують у пресцентрі СБУ.
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Вартість прослуховування одного абонентського номера на 2 місяці становила 9 тисяч доларів США. Слідство досі встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій зловмисників,
– мовиться у повідомленні.
Наразі цим працівникам СБУ готують підозри. Операцію з їх викриття проводили спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань.
Один із затриманих співробітників СБУ/ пресслужба СБУ
За підслуховування та продаж телефонних розмов зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Затримання зловмисника/ пресслужба СБУ