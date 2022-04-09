Им оказался бывший военный пилот, служивший во вражеской армии. Сейчас мужчина проживает на территории Украины. ГБР провело с ним короткий разговор.
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Россияне стесняются своего происхождения
Офицер-запаса российской армии осудил действия путинского режима, призвав земляков не верить фейкам, которые постоянно звучат в пропагандистских СМИ. В знак протеста против действий оккупационной армии он уничтожил свой паспорт и призвал россиян посодействовать завершению войны:
Оставаться в стороне я сейчас не могу. Здесь происходит настоящая война, люди гибнут, дети сидят в подвалах. Обращаюсь ко всем, кто меня знает – это нужно останавливать. А россиянином я больше не хочу быть, поэтому и уничтожаю свой паспорт,
– отметил мужчина.
Смотрите обращение бывшего пилота к россиянам:
Несколько дней назад ГБР рассказало о другом гражданине России, отставном летчике, проживающем в Харькове. В знак протеста он публично уничтожил российский паспорт и пенсионное удостоверение минобороны.