Приговор вынесли в Киверцевском районном суде 4 августа. Также суд обязал его оплатить ущерб семье таксиста и судебные издержки.
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Суд вынес приговор экс-главе уголовного розыска
Бывшего главу уголовного розыска Волыни Геннадия Епифановича судили за смертельную аварию, в которой в 2019 году погибли 44-летний водитель такси и его 32-летняя пассажирка. Дочь пассажирки попала в реанимацию. Водителя приговорили к 9,5 года тюрьмы и запретили на три года управлять автомобилем.
Суд полностью удовлетворил требование семьи таксиста, который погиб в аварии взыскать моральный и материальный ущерб в размере 600 тысяч гривен и судебные издержки,
– говорится в сообщении.
Семья погибшей женщины не подавала гражданский иск о компенсации вреда. Во время последнего слова в суде Геннадий Епифанович заявил, что согласится с приговором Киверцовского районного суда, однако его права были нарушены. Поэтому он будет подавать апелляцию.
Смертельное ДТП на Волыни: что известно
- Авария произошла 21 февраля 2019 года на дороге Луцк – Маневичи. Водитель Mercedes столкнулся с Chevrolet Aveo. Водитель последнего погиб, как и его пассажирка. Оказалось, что это таксист Олег Мирошников и его 32-летняя пассажирка София Швец. Ее девятилетняя дочь попала в реанимацию.
- Впоследствии оказалось, что водитель Mercedes, экс-глава уголовного розыска Луцка Геннадий Епифанович был пьян. Его задержали на месте аварии.
- Епифанович просил осенью 2019 года отпустить его под домашний арест. Коллегия судей поддержала решение суда первой инстанции и оставила Епифановича под стражу.
- В конце июля ему продлили срок содержания под стражей без права внесения залога.