Вирок винесли в Ківерцівському районному суді 4 серпня. Також суд зобов'язав його сплатити шкоду родині таксиста та судові витрати.
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Суд виніс вирок ексочільнику карного розшуку
Колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича судили за смертельну аварію, у якій 2019 року загинули 44-річний водій таксі та його 33-річна пасажирка. Донька пасажирки потрапила у реанімацію. Водія засудили до 9,5 років тюрми та заборонили три роки керувати автомобілем.
Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати,
– мовиться у повідомленні.
Родина загиблої жінки не подавала цивільного позову щодо компенсації шкоди. Під час останнього слова у суді Геннадій Єпіфанович заявив, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, проте його права були порушені. Тому він буде подавати апеляцію.
Смертельна ДТП на Волині: що відомо
- Аварія трапилась 21 лютого 2019 року на дорозі Луцьк – Маневичі. Водій Mercedes зіткнувся з Chevrolet Aveo. Водій останнього загинув, як і його пасажирка. Виявилось, що це таксист Олег Мирошников та його 32-річна пасажирка Софія Швець. Її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації.
- Згодом виявилось, що водій Mercedes, ексочільник карного розшуку Луцька Геннадій Єпіфанович був напідпитку. Його затримали на місці аварії.
- Єпіфанович просив восени 2019 року відпустити його під домашній арешт. Колегія суддів підтримала рішення суду першої інстанції та залишила Єпіфановича під вартою.
- Наприкінці липня йому продовжили термін тримання під вартою без права внесення застави.