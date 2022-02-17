Депутат Либеральной партии Иван Бейкер внес постановление о поддержке нашего государства. Его единогласно приняла нижняя палата парламента Канады.
Трюдо пообещал Украине 500 миллионов кредита и летальное оружие от Канады
Документ осуждает действия России
Согласно соответствующему документу, парламент продолжает поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России.
Также постановлением осуждают голосование Государственной думы о признании боевиков. Такое решение было бы нарушением минских договоренностей и угрозой безопасности региона.
Как говорится в документе, международное сообщество должно быть единым в борьбе с российской агрессией и продолжать поддерживать Украину.
Поддержка Канады на фоне агрессии России: что известно
- Канада намерена предоставить нашему государству около 400 миллионов долларов США кредита.
- Кроме того, государство отправит Украине летальное оружие на 7,8 миллиона долларов.
- Ранее Канада объявила предоставление нашему государству ссуды в 120 миллионов долларов и нелетального оружия.
- На фоне угрозы России государство заявило, что вывозит своих военных инструкторов из нашего государства.
Канада предоставит Украине летальное оружие: смотрите видео