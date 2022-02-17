Депутат Либеральной партии Иван Бейкер внес постановление о поддержке нашего государства. Его единогласно приняла нижняя палата парламента Канады.

Трюдо пообещал Украине 500 миллионов кредита и летальное оружие от Канады

Документ осуждает действия России

Согласно соответствующему документу, парламент продолжает поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России.

Также постановлением осуждают голосование Государственной думы о признании боевиков. Такое решение было бы нарушением минских договоренностей и угрозой безопасности региона.

Напомним! Госдума 15 февраля приняла обращение относительно легитимизации боевиков, которое направили Владимиру Путину. Глава Кремля принял к сведению соответствующее обращение.

Как говорится в документе, международное сообщество должно быть единым в борьбе с российской агрессией и продолжать поддерживать Украину.

Поддержка Канады на фоне агрессии России: что известно

Канада намерена предоставить нашему государству около 400 миллионов долларов США кредита.

Кроме того, государство отправит Украине летальное оружие на 7,8 миллиона долларов.

Ранее Канада объявила предоставление нашему государству ссуды в 120 миллионов долларов и нелетального оружия.

На фоне угрозы России государство заявило, что вывозит своих военных инструкторов из нашего государства.

Канада предоставит Украине летальное оружие: смотрите видео