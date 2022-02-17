Депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер вніс постанову про підтримку нашої держави. Її одностайно ухвалила нижня палата парламенту Канади.

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Документ засуджує дії Росії

Згідно із відповідним документом, парламент продовжує підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України на тлі агресії Росії.

Також постановою засуджують голосування Державної думи щодо визнання бойовиків. Таке рішення було б порушенням мінських домовленостей і загрозою безпеки регіону.

Нагадаємо! Держдума 15 лютого ухвалила звернення щодо легітимізації бойовиків, який направили до Володимира Путіна. Глава Кремля взяв до відома відповідне звернення.

Як мовиться у документі, міжнародна спільнота повинна бути єдиною у боротьбі з російською агресією та продовжувати підтримувати Україну.

Підтримка Канади на тлі агресії Росії: що відомо

Канада має намір надати нашій державі майже 400 мільйонів доларів США кредиту.

Окрім цього, держава відправить Україні летальної зброї на 7,8 мільйона доларів.

Раніше Канада оголосила надання нашій державі позики у 120 мільйонів доларів та нелетальної зброї.

На тлі загрози Росії держава заявила, що вивозить своїх військових інструкторів з нашої держави.

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