Госдепартамент США 30 марта обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в странах мира. Большой раздел доклада посвящен Украине.

В разделе "Украина – Крым" говорится о "злоупотреблениях силовых структур, насильственных исчезновениях и пытках" на оккупированном Россией полуострове.

Что говорит на это Россия Мы не согласны, – Кремль ответил на критику Госдепа США о нарушениях в Крыму и на Донбассе

Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встретились в формате видеоконференции. В частности, обсудили ситуацию на Донбассе, что очень возмутило Украину. Во время переговоров, как утверждают в Кремле, стороны обменялись подробными мнениями о ситуации на Донбассе. При том в России в характерном тоне отмечают: речь идет об урегулировании внутреннего конфликта.

Россия наращивает войска на границе с Украиной

Вооруженные силы России постепенно наращивают войска вблизи государственной границы Украины. Все это происходит под видом боевых учений. Взыскание вражеских войск фиксируют на севере, востоке и юге. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном заседании Рады. В американском оборонном ведомстве отреагировали на такое обострение – в США выразили беспокойство.

К теме Глубоко обеспокоены, – в США отреагировали на обострение войны на Донбассе

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 31 марта: смотрите видео