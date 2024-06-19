Прокурорам пришлось отстаивать приговор развратителю в апелляции. Инцидент произошел еще в мае 2022 года.
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Мужчина был ранее судим за умышленное убийство
Мужчина увидел соседскую девочку на детской площадке. Он воспользовался отсутствием рядом ее мамы и уговорил помочь ему завести собаку домой. Ребенок на это согласился. В квартире осужденный начал совершать развратные действия в отношении нее, а впоследствии – выпустил ее из квартиры.
В суде мужчина сначала утверждал, что ничего плохого с девочкой не делал, а впоследствии – вообще пытался отрицать, что приводил ее к себе в квартиру. Он также подал апелляционную жалобу, но прокуратура ее не удовлетворила, и приговор остался неизменным.
"При участии ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры апелляционный суд оставил без изменений приговор Подольского районного суда города Киева, которым к 8 годам лишения свободы приговорен 28-летний мужчина за развращение 7-летней девочки", – написали в прокуратуре.
Также информацию о развратителе добавят в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
В прокуратуре добавили, что перед совершением преступления против малолетнего ребенка, мужчина уже отбывал наказание за умышленное убийство.