Прокурорам пришлось отстаивать приговор развратителю в апелляции. Инцидент произошел еще в мае 2022 года.

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Мужчина был ранее судим за умышленное убийство

Мужчина увидел соседскую девочку на детской площадке. Он воспользовался отсутствием рядом ее мамы и уговорил помочь ему завести собаку домой. Ребенок на это согласился. В квартире осужденный начал совершать развратные действия в отношении нее, а впоследствии – выпустил ее из квартиры.

В суде мужчина сначала утверждал, что ничего плохого с девочкой не делал, а впоследствии – вообще пытался отрицать, что приводил ее к себе в квартиру. Он также подал апелляционную жалобу, но прокуратура ее не удовлетворила, и приговор остался неизменным.

"При участии ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры апелляционный суд оставил без изменений приговор Подольского районного суда города Киева, которым к 8 годам лишения свободы приговорен 28-летний мужчина за развращение 7-летней девочки", – написали в прокуратуре.

Также информацию о развратителе добавят в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Справочно. Мужчина получил максимальный приговор. Санкция статьи, по которой его осудили, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, она также лишает права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В прокуратуре добавили, что перед совершением преступления против малолетнего ребенка, мужчина уже отбывал наказание за умышленное убийство.