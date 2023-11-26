Соответствующее обращение и рассказ россиянина опубликовали на канале "Своих (не) бросаем". В описании видео авторы отметили, что в украинских тюрьмах находятся сотни россиян, которые, как и Коротких, осуждены за преступления против государственного устройства, передает 24 Канал.

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Россиянин 5 раз писал обращение к власти

Александр Коротких рассказал, что уже 5 раз писал обращение к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москалевой. По его словам, он обращался к ней в августе 2022 года, зимой 2022 года, затем несколько раз весной 2023 года и в последний раз писал письмо летом этого года.

"Все хотят выйти на свободу, это понятно. Путем обмена или еще как-то. Ни одному нормальному человеку не хочется сидеть в тюрьме в любой стране мира", – заявил Коротких.

Мужчина предполагает, что таких, как он, немало. Коротких жалуется, что хотел бы возвратиться в Россию. Потому ему предложили записать официальное видеообращение, на что россиянин добровольно согласился.

Если вас интересует моя персона, гражданина России, и вы сочтете возможным обменять меня на подобного иудея, я буду очень благодарен. Я считаю, что мне лучше вернуться в Россию,

– говорит Коротких.

Лубинец отреагировал на видео

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на опубликованное обращение россиянина. Он отметил, что Коротких осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины). К слову, максимальные санкции статьи предусматривают пожизненное заключение воли.

Лубинец подчеркнул, что Украина готова обменивать гражданских граждан России.

Украина подтверждает свою готовность начать процедуру возвращения гражданских граждан!

– подчеркнул Лубинец.