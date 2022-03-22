Ребенок из белорусской семьи, который живет в Чехии. На дрон долго собирала деньги и в конце концов отдала ВСУ.
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Хочу, чтобы вы все были живы. Пожалуйста, когда прогоните всех фашистов из Украины, освободите и мою Белоруссию,
– написала девочка в открытке.
Об этом поступке рассказали в белорусской диаспоре в Праге. Девочка также сказала, что отдает свой любимый дрон, потому что нам он нужнее.
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